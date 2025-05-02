Митрофанов передал бойцам из Поморья "за ленту" много полезных вещей

Военнослужащие Поморья с херсонского направления прислали в Народный фронт видео со словами признательности в адрес северян за гуманитарный груз для выполнения боевых задач. Парни получили гладкоствольное оружие и патроны к нему для противодействия вражеским беспилотникам.



А нашим ребятам на донецком направлении мы доставили маскировочные сети, продукты питания и бензогенератор от неравнодушных жителей Архангельской области.



Гуманитарные грузы бойцам передал представитель регионального отделения Народного фронта Иван Митрофанов .