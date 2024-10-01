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Народный фронт помог купить дроны для бойцов из Поморья

В администрации Холмогорского округа участнику СВО, приехавшему в отпуск, вручили квадракоптеры для дальнейшей доставки в воинскую часть на херсонском направлении.

 Чтобы купить две единицы дорогого оборудования общей стоимостью более 344 тысяч рублей, к общественникам обратились представители Всероссийской организации «Боевое братство».

 Активисты собрали внушительную, но недостаточную сумму. Народный фронт добавил средства со счёта «Всё для Победы!» и приобрел два квадрокоптера.

 Новые дроны позволят выполнять наблюдение за беспилотниками противника, вести разведку и корректировку огня.

 Присоединяйтесь к сбору помощи для земляков в зоне спецоперации! Для этого можно отправить любую сумму на общий счёт от региона: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya.

21 октябрь 10:22 | : Политика

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