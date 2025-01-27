В Архангельской области шумно прошел Международный день соседей

Акция прошла в рамках проекта «Школа ЖКХ» от «Единой России».



Мероприятия состоялись во многих муниципалитетах региона, объединив множество соседей. По всей стране событие прошло почти на 4000 площадках. Во дворах многоквартирных домов и общественных штабах прошли чаепития, субботники, соревнования, фестивали и концерты — всё для укрепления дружбы и взаимопомощи в соседских сообществах.



Партийцы говорят спасибо всем, кто принял участие и поддержал инициативу! Вместе вы делаем наш регион лучше!

Такие акции помогают не только наладить тёплые отношения между соседями, но и способствуют развитию комфортной и безопасной городской среды в Архангельской области.



