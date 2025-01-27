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В Архангельской области шумно прошел Международный день соседей

Акция прошла в рамках проекта «Школа ЖКХ» от «Единой России». 


 Мероприятия состоялись во многих муниципалитетах региона, объединив множество соседей. По всей стране событие прошло почти на 4000 площадках. Во дворах многоквартирных домов и общественных штабах прошли чаепития, субботники, соревнования, фестивали и концерты — всё для укрепления дружбы и взаимопомощи в соседских сообществах.
 
Такие акции помогают не только наладить тёплые отношения между соседями, но и способствуют развитию комфортной и безопасной городской среды в Архангельской области.

 Партийцы говорят спасибо всем, кто принял участие и поддержал инициативу! Вместе вы делаем наш регион лучше!


02 июнь 10:13 | : Политика

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