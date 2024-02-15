Каргопольский Дом культуры и театра после ремонта открылся балом

Участниками светского и культурного действа стали члены Каргопольского местного политсовета, горожане и близкие соседи по территории округов – няндомцы. Бал провели в обновлённом Доме культуры и театра.

- Мы встретили календарную весну красиво. И дальше нам бы хотелось превратить такие встречи в бальные сезоны. Это, конечно, будет очень интересно и туристам, приезжающим на Русский Север, и нашим каргопольцам. Атмосфера, общение, культура – северяне соскучились по таким вещам, - сказала Мария Каменская, исполнительный секретарь Каргопольского местного отделения «Единой России».

Каргопольцы живо интересовались, как попасть на бал. И пусть первый танец ангажировать удалось не всем, однако, дебют состоялся при достаточно большом количестве участников. И в первых рядах были партийцы местного политсовета. Всего в числе скользящих по паркету было 10 пар. Новоявленные танцоры отнеслись к первому балу ответственно – брали уроки у профессионалов. Для гостей весеннего праздника была подготовлена развлекательная программа – выступил вокально-инструментальный ансамбль «Простые ребята», прошло интерактивное шоу, различные игры. Такие мероприятия будут проводиться и впредь.

В современном и ныне обновлённом Доме культуры и театра Каргополя ранее располагался старейший театр. Горожане, начиная с середины позапрошлого века, живо интересовались драматическим искусством. Здесь собирались балы, устраивались маскарады, разыгрывались спектакли. Была и своя школа мастеров сцены, где прошли обучение 54 каргопольца. Репертуар народного театра включал 16 пьес.

- На дне открытия обновлённого Дома культуры и театра побывало 800 человек, среди них и члены Партии, сторонники, активисты «Единой России». Отзывы губернатора Поморья Александра Цыбульского, который приехал к нам на открытие, представителей исполнительной власти региона, местных жителей были исключительно положительные – всех порадовало и удивило, какое появилось в Каргополе культурное пространство. Не побоюсь сказать, у многих был просто культурный шок. Ведь горожане провели свою молодость в Доме культуры. И они отмечают, что было 30-40 лет назад и что стало теперь – это впечатляющие перемены. Всё в духе времени и очень красиво. Люди довольны, их мечты сбылись, ожидания подтвердились, эмоции переполняют, - отметила Зинаида Лебедева, директор Каргопольского многофункционального культурного центра, член партии «Единая Россия».

Напомним, Дом культуры и театра в Каргополе был обновлён в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Этот проект – часть народной программы «Единой России». Кроме того, у Дома культуры и театра полностью восстановлен старинный фасад. Это стало возможным благодаря проекту «Каргопольскому театру – быть!», ставшему победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.