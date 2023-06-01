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Архангельская "Единая Россия" приглашает к участию в акции "Собери ребенка в школу"

Рюкзаки со всем необходимым к 1 сентября вручают детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, детям участников СВО и детям из новых регионов

  «Единая Россия» организовала более 4 тысяч пунктов приёма школьных принадлежностей, спортивной формы и канцтоваров по всей стране, чтобы принять участие в акции «Собери ребёнка в школу» могли все желающие. Выдача школьных наборов проходит в региональных отделениях партии, штабах общественной поддержки и общественных приёмных. В новых регионах – через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии, а также в пунктах, которые «Единая Россия» открыла вместе с фондом «Ридовка Помогает!».

  «Участниками акции уже стали более 55 тысяч детей, а всего планируется обеспечить порядка 200 тысяч. Конечно, самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке. В штабах общественной поддержки организуем мероприятия для детей и выдаём им подарки к началу учебного года. Здесь же можно оставить заявку на оказание адресной поддержки», – рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

  Накануне такие мероприятия прошли в штабах во Владимирской, Нижегородской, Свердловской областей и других регионах. В них также приняли участие дети из многодетных и нуждающихся семей.

 «Акция «Собери ребенка в школу» стала для нас неотъемлемой доброй традицией. Все наши местные отделения, депутаты, партийцы подключились к сбору вещей для школьников. Приносят ручки, тетради, пеналы, альбомы для рисования, рюкзаки, детские книги и многое другое. Огромный вклад вносят и наши товарищи - советы ветеранов, «Красный крест». На сегодняшний день собрано около четырех тысяч тетрадей, сто альбомов и двадцать пачек карандашей. Часть вещей будет передана малоимущим, многодетным, семьям мобилизованных бойцов, часть – отправим в новые регионы России.

 22-ого августа наш неизменный «посол доброй воли», член «Единой России» Владислав Жгилев отправится с гумпомощью в Запорожскую область, Мелитополь, чтобы до 1 сентября обеспечить детей школьными принадлежностями. 

 Всех неравнодушных приглашаем присоединиться к акции. Принести школьные вещи можно по адресу  ул. Поморская, д. 5. в Штаб общественной поддержки «Единой России», - руководитель общественной приемной «Единой России» в Архангельской области Сергей Эммануилов.

 В новых регионах рюкзаки ко Дню знаний от «Единой России» получили уже 14 тысяч детей. Также партия передаёт в школы наборы учебников и книг для библиотек.

 «Потребности каждого населённого пункта прорабатываем отдельно. Собираем информацию о том, скольким детям нужна помощь, в чём особенно нуждаются школы. Это и оргтехника, и спортивный инвентарь, учебники не только для начальной школы, но и средней и старшей, наборы для творчества и многое другое», – рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России».

 Он также отметил, что партия помогает восстанавливать школы новых регионов по народной программе.

  «Здания во многих населённых пунктах находятся в плачевном состоянии – подготовить их к 1 сентября помогают наши волонтёры. Объекты, где требуются капитальный ремонт и благоустройство, жители на встречах с кандидатами от «Единой России» могут предложить включить в региональные блоки народной программы «Единой России». Сейчас сбор инициатив идет во всех населённых пунктах. Какие-то работы уже проводятся, например, ряд школ ремонтируют в Херсонской области, в Донецкой и Луганской народных республиках при поддержке регионов-шефов. Обновляют и здания, которые пострадали от обстрелов ВСУ, и те, что не ремонтировали при украинской власти. Многие школы уже готовы принимать детей», – отметил Александр Сидякин.

  Напомним, «Единая Россия» ежегодно проводит акцию «Собери ребёнка в школу» для детей из малообеспеченных и многодетных семей. С прошлого года в ней принимают участие и дети участников СВО. Также вместе с родителями представители партии проверяют готовность учебных заведений к 1 сентября – оценивают качество проведенных ремонтных работ, благоустройство территорий, состояние спортивных площадок. 

10 август 12:42 | : Политика

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