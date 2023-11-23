"Жители МКД" - это серьезно. В Поморье запущен новый партийный проект

В Поморье активно работает федеральный партийный проект «Жители МКД»

Куратором от региона назначен Виктор Заря – депутат фракции «Единая Россия» в областном Собрании.

Накануне, в рамках партийного проекта народной программы «Единой России» парламентарий провёл ряд встреч с руководителями управляющих компаний, заместителями глав по вопросам ЖКХ, с главами муниципальных округов Северодвинска и Архангельска (штаб общественной поддержки).

Главная тема – активное вовлечение жителей многоквартирных домов в решение вопросов местного значения и контроля сферы ЖКХ, формирование комфортной городской среды, вынесение предложений со стороны северян по усовершенствованию законодательной системы, проявление инициатив по обеспечению безопасной жизни.

- Считаю партийный проект «Жители МКД» одним из важнейших, которые разработала «Единая Россия» для населения. Мы включились в него год назад. Через активное общение с жильцами мы имеем возможность не только озвучивать результаты наших дел, но и показывать их на практике, привлекая северян к совместным действиям. Многие жители охотно включились в проект, создали чаты как один из способов эффективного взаимодействия друг с другом. К сожалению, есть дома абсолютно неактивные, там жильцы, порой, не знают и не интересуются, что происходит вокруг. Чтобы приобщить их к общественной жизни, нами принято решение о проведении обучающих семинаров в Архангельске в штабе общественной поддержки, - подчеркнул Виктор Заря.

Обучающие семинары созданы для председателей ТСЖ, старших по домам, руководителей управляющих компаний. Будут проводиться совместно с представителями муниципальной власти.

В ходе мероприятий участники ознакомятся со всеми тонкостями Жилищного кодекса, активно подключатся к решению бытовых вопросов, предложат нужные для них варианты капитальных ремонтов многоквартирных домов, проявят интерес к созданию ТОС, внесут предложения подрядчикам по оказанию коммунальных услуг. И самое главное, станут творцами комфортной жизни.

Партийный проект «Жители МКД» призван помочь собственникам жилья выстроить взаимодействие с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями.

Он учит людей контролировать расходы, рассказывает о правах собственников МКД, в рамках него проводятся конкурсы по организации благоустройства дворов и подъездов. И, конечно же, партпроект помогает населению принимать активное участие в политической жизни страны, области, города.

Отметим, при участии сторонников и членов «Единой России», представителей местных отделений Партии в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске в рамках проекта «Жители МКД» успешно проводятся массовые мероприятия по уборке снега на придомовых территориях и детских площадках. Также в рамках Жителей МКД инициируются и проводятся акции по уничтожению вредоносной рекламы о распространении наркотиков.

Забота о комфортной жизни населения является важным пунктом народной программы «Единой России».



