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Архангельск бурлит идеями по развитию региона

Сегодня в Архангельске успешно завершился масштабный семинар-совещание по реализации региональных проектов, который прошёл в Интеллектуальном центре САФУ. В мероприятии приняли участие губернатор Архангельской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Цыбульский, а также представители экспертного сообщества, главы муниципалитетов, депутаты и активисты.

В ходе семинара была организована работа семи тематических площадок, посвящённых ключевым направлениям развития Поморья:

- «Культурное Поморье» — обсуждались проекты по сохранению и развитию культурного наследия региона, поддержке творческих инициатив и организации культурных мероприятий, направленных на повышение туристической привлекательности Поморья.

- «Жители МКД — соседи» — участники обменялись опытом в сфере управления многоквартирными домами, развития комфортной городской среды и повышения уровня взаимодействия между соседями и управляющими компаниями.

- «Чистое Поморье» — площадка была посвящена вопросам экологии и устойчивого развития, обсуждались меры по улучшению экологической обстановки, раздельному сбору отходов и сохранению природных ресурсов региона.

- «Поморское долголетие» — рассмотрены инициативы по поддержке здорового образа жизни, развитию системы медицинского обслуживания и созданию условий для активного долголетия жителей области.

- «Семья Поморья» — обсуждались проекты, направленные на поддержку семей, материнства и детства, развитие социальных программ и создание комфортных условий для воспитания подрастающего поколения.

- «Комфортное Поморье» — говорили о создании удобной и современной инфраструктуры, благоустройстве территорий и развитии доступной среды для всех категорий населения.

- «Здоровое Поморье» — площадка была посвящена вопросам профилактики заболеваний, популяризации здорового образа жизни и развитию спортивных инициатив на территории региона.

Главной задачей семинара стала выработка эффективных решений для повышения качества жизни в Архангельской области и обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона.

В рамках мероприятия также была организована погрузка новой партии гуманитарной помощи для военных в Луганской области. Партийцы и активисты «Единой России», а также представители муниципалитетов проявили высокую ответственность и солидарность, поддержав тех, кто сегодня защищает страну на передовой.

Семинар-совещание прошло в атмосфере конструктивного диалога и взаимного уважения, что позволит в ближайшее время реализовать новые проекты, направленные на развитие Поморья и улучшение жизни его жителей.


30 май 09:35 | : Политика

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