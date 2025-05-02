Капитальный ремонт моста в Няндомском округе вошел в Народную программу ЕР

В Няндомском округе продолжается реализация народной программы партии «Единая Россия». На мосту через реку Моша стартовал очередной этап капитального ремонта, который напрямую улучшит качество жизни жителей региона и повысит безопасность дорожного движения.



Дорожные строители выполняют гидроизоляцию бетонных конструкций и возводят устои — важнейшие элементы моста, обеспечивающие надежную поддержку и защиту от давления грунта. Министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев отметил, что техническая готовность объекта уже достигла 40%, а работы ведутся с опережением графика.



Такой масштабный ремонт — это результат целенаправленной работы партии «Единая Россия» по развитию современной и безопасной инфраструктуры в регионах. Благодаря программе мост на 16-м километре автодороги «Подъезд к деревне Наволок» будет сдан в эксплуатацию уже к концу ноября, что станет важным событием для жителей Няндомского округа.