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Ремонт моста через Ижму в Приморском округе близится к концу


В Приморском округе продолжается активная фаза капитального ремонта моста через реку Ижма. Работы проводятся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и соответствуют приоритетам, определенным в Народной программе партии "Единая Россия", что подчеркивает значимость данного объекта для развития транспортной инфраструктуры региона.

 В настоящее время подрядчик приступил к бетонированию береговых опор, что является важным этапом в процессе восстановления моста. На объекте, расположенном на первом километре автодороги Ижма – Лапоминка – Патракеевка, уже завершены работы по погружению и срубке свай, выполнены армирование и бетонирование насадки первой опоры.

 Активно ведутся работы по устройству арматурных каркасов и котлована, что позволит в дальнейшем обеспечить надежность и долговечность мостовой конструкции. Общая техническая готовность объекта составляет более 30 процентов, что свидетельствует о соблюдении графика работ и эффективной организации строительного процесса.

 Капитальный ремонт моста через Ижму стартовал в начале февраля текущего года. В соответствии с контрактом, предусмотрена установка новых железобетонных опор, ремонт пролетного строения и мостового полотна, установка барьерного и перильного ограждений, а также дорожных знаков. Это позволит не только восстановить эксплуатационные характеристики моста, но и повысить безопасность движения транспорта и пешеходов.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – конец ноября текущего года. Это позволит своевременно завершить работы и обеспечить бесперебойное транспортное сообщение в Приморском округе.

 Важно отметить, что в 2025 году в Архангельской области в рамках нацпроекта и в соответствии с приоритетами Народной программы "Единой России" будет отремонтировано 10 мостов. Это свидетельствует о системном подходе к развитию транспортной инфраструктуры региона и стремлении обеспечить комфорт и безопасность передвижения для жителей области.



15 май 10:16 | : Политика / Экономика

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