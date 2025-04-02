Ремонт моста через Онегу проходит по Народной программе "Единой России"

В Каргопольском округе продолжается капитальный ремонт моста через реку Онега, расположенного на 213-м километре автомобильной дороги Долматово – Пудож. Этот объект включен в Народную программу "Единой России" и приводится в нормативное состояние в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", что подчеркивает его важность для развития транспортной сети Архангельской области.

Движение на мосту продолжает осуществляться в реверсивном режиме по левой стороне, что может создавать определенные неудобства для водителей. Однако, это необходимая мера для обеспечения безопасности проведения работ и минимизации сроков их выполнения.

По словам министра транспорта Архангельской области Сергея Роднева, в настоящее время на правой полосе моста ведутся работы по армированию и бетонированию деформационных швов, усилению главных балок и изготовлению пространственных каркасов. Это свидетельствует о комплексном подходе к ремонту, направленном на обеспечение долговечности и надежности конструкции.

«Работы выполняются в соответствии с графиком. Общая техническая готовность объекта составляет порядка 40 процентов, ввести его в эксплуатацию, согласно контракту, подрядчик должен в конце ноября 2025 года», – пояснил министр. Это позволяет контролировать процесс и своевременно реагировать на возможные отклонения от графика.

Ремонт моста через Онегу является переходящим дорожным объектом, работы на котором были начаты в августе прошлого года. Это говорит о том, что реализация Народной программы "Единой России" носит последовательный и планомерный характер, направленный на долгосрочное улучшение инфраструктуры региона.

Восстановление моста через Онегу имеет стратегическое значение для Каргопольского округа и всей Архангельской области. Он обеспечивает транспортную связь между населенными пунктами, способствует развитию экономики и повышению качества жизни населения. Своевременный и качественный ремонт этого объекта – это вклад в будущее региона и гарантия его устойчивого развития.

Реализация таких проектов, как ремонт моста через Онегу, демонстрирует приверженность "Единой России" выполнению взятых на себя обязательств по улучшению транспортной инфраструктуры и созданию комфортных условий для жизни граждан. Народная программа партии нацелена на достижение конкретных результатов, ощутимых для каждого жителя Архангельской области.