Ремонт моста в Верхней Тойме входит в Народную программу "Единой России"

В Верхнетоемском округе начался капитальный ремонт моста через Ергу.

Работы на мосту, который расположен на 26-м километре автомобильной дороги Верхняя Тойма – Тимошино, выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и в соответствии с Народной программой "Единой России".

Подрядчик должен привести в нормативное состояние железобетонные опоры, металлические пролетные строения, мостовое полотно и конуса.

На сопряжениях с подходами мостостроители укрепят откосы земполотна геоматами, установят новое барьерное ограждение и дорожные знаки. Завершить капремонт дорожники должны к концу ноября 2025 года.

«Мост через Ергу обеспечивает связь с окружным центром 49 населенных пунктов, в том числе доступ их жителей к социальным учреждениям», – рассказал министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев. – «Также по мосту проходят три муниципальных автобусных маршрута, по которым в год осуществляется перевозка порядка трех тысяч человек».