Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ремонт моста в Верхней Тойме входит в Народную программу "Единой России"

В Верхнетоемском округе начался капитальный ремонт моста через Ергу.

Работы на мосту, который расположен на 26-м километре автомобильной дороги Верхняя Тойма – Тимошино, выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и в соответствии с Народной программой "Единой России".

Подрядчик должен привести в нормативное состояние железобетонные опоры, металлические пролетные строения, мостовое полотно и конуса.

На сопряжениях с подходами мостостроители укрепят откосы земполотна геоматами, установят новое барьерное ограждение и дорожные знаки. Завершить капремонт дорожники должны к концу ноября 2025 года.

«Мост через Ергу обеспечивает связь с окружным центром 49 населенных пунктов, в том числе доступ их жителей к социальным учреждениям», – рассказал министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев. – «Также по мосту проходят три муниципальных автобусных маршрута, по которым в год осуществляется перевозка порядка трех тысяч человек».

 

13 март 10:41 | : Политика / Экономика

Главные новости


Эх, дороги. Как власти Вилегодского округа подвели себя под монастырь
Перевод из Архангельска в тысячу поцелуев. И правила хорошего тона

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (187)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20