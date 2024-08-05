Народная программа «Единой России» продолжает капремонт моста через Иксу

Объект расположен в Няндомском округе на 13-м километре автодороги «Подъезд к деревне Наволок от автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож».

Капремонт осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и в соответствии с приоритетами Народной программы партии «Единая Россия».

На сегодняшний день мостостроителями произведены работы по армированию и бетонированию шкафной стенки и открылков первой и четвертой крайней опоры, устройству подферменников и бетонированию ригелей второй и третьей промежуточной опоры.

Кроме того, выполнены устройство и разборка технологических площадок, а также демонтаж временных ледорезов.

«В настоящее время мостостроители также выполняют работы по отсыпке и укреплению конусов сооружения», – рассказал министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев. – «Готовность моста на сегодня составляет более 50 процентов, рассчитываем, что закончим капремонт согласно установленным срокам – к концу ноября 2024 года».

В этом году в Няндомском округе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» капремонт проводится на трех мостовых сооружениях: два из них расположены на автомобильной дороге Заозерный — Лимь (Новая) — Верала, которая соединяет административный центр округа с железнодорожной станцией и посёлком Шалакуша.