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В Народной программе "Единой России": комфортные дороги и безопасное движение в Архангельской области

В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Архангельской области завершены работы по капитальному ремонту двух мостов: через реку Кинему в Каргопольском округе и через реку Иксу в Няндомском.

 Данные работы являются приоритетным направлением Народной программы партии "Единая Россия", направленной на улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортных условий для жителей региона.

 "Модернизация мостовых сооружений является важным шагом в обеспечении безопасного и комфортного дорожного сообщения отдаленных населенных пунктов с окружными центрами", - подчеркнул секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатор Поморья Александр Цыбульский.

 Капитальный ремонт моста через реку Иксу, расположенного на 13-м километре автомобильной дороги "Подъезд к деревне Наволок от автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож", был выполнен на месяц раньше контрактного срока.

 Кроме того, в рамках контракта были проведены работы по устройству пешеходного тротуара, установке барьерного и пешеходного ограждений, дорожных знаков. На мосту также нанесена разметка. Длина мостового сооружения – 41 метр. Общая стоимость работ составляет более 73 млн рублей.

 Еще один обновленный объект - мост через реку Кинему, расположенный на 33-м километре автомобильной дороги Каргополь – Калитинка – Слобода – Нокола. В ходе дорожных работ мостостроители установили новые опоры с устройством буронабивных свай, смонтировали металлические пролетные строения, произвели устройство верхнего деревянного настила.

Также на участке капремонта выполнены работы по отсыпке подходов к мосту, установлены барьерное ограждение и дорожные знаки. Общая стоимость контракта составила более 100 млн рублей.

30 октябрь 15:44 | : Политика

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