Архангельские депутаты решают проблемы горожан

Депутаты Архангельской городской Думы регулярно проводят общественные приемные в территориальных округах и своих политических партиях, принимая граждан не только из своего избирательного округа, но и из других районов.

Одним из таких примеров является прием, проведенный председателем городской Думы Иваном Воронцовым. Так, архангелогородка поинтересовалась текущими планами ремонта дорог. «Кроме этого, ко мне обратилась архангельская общественница Галина Георгиевна Валова, занимающаяся патриотическим воспитанием молодежи, с просьбой рассмотреть вопрос по установке памятной доски северному юнге Ковалеву Александру Николаевичу на фасаде одного из домов по ул. К. Маркса, где жил он с семьей», — рассказал Иван Александрович.

Александр прошел через непростые испытания с детства. После Соловецкой школы юнг его направили на Северный флот, на эсминец «Громкий». Затем он попал в бригаду катеров мотористов на ТКА-209. 9 мая 1944 года, исполняя свой долг перед Родиной, Александр погиб. Награжден орденами "Красная Звезда" и "Отечественная Война 1 степени". Его образ стал символом мужества целого поколения юнг военно-морского флота. Многие из них навсегда остались верны морю.

Иван Воронцов подробно рассказал не только о текущих планах ремонта дорог в Северном и Соломбальском округах, а также о перспективах развития всей транспортной инфраструктуры столицы Поморья, а также заверил, что озвученная тема по увековечиванию памяти северного юнги Саши Ковалёва будет тщательно изучена и передана в соответствующие инстанции для поиска решения.

К председателю городской Думы также обратилась глава ТСЖ одного из домов в Ломоносовском округе. Они обсудили несколько вопросов: борьбу с грызунами, демонтаж детской площадки на муниципальной земле рядом с домом и возможность перевода этого участка в общую собственность жильцов.

Иван Воронцов предложил создать территориальное общественное самоуправление (ТОС). Это позволит участвовать в конкурсах на гранты для благоустройства территории.

В Цигломени прошел прием граждан, который организовала городской депутат Наталья Братина. Она отметила, что жители чаще всего жалуются на работу управляющих компаний. Люди недовольны качеством обслуживания домов, уборкой подъездов и состоянием придомовых территорий.

Кроме того, жители Цигломени жалуются на грязь и неблагоустроенность улиц. Также много претензий к работе общественного транспорта — перебои в расписании создают неудобства для жителей отдаленного округа.

Наталья Братина подчеркнула, что все обращения фиксируются и передаются профильным органам.

Депутат Мария Харченко сообщила, что большинство обращений граждан касались проблем в ЖКХ, благоустройстве и социальной сфере.

«Супруга участника СВО попросила меня помочь перевести двоих детей в школу, которая находится ближе к их дому. Я связалась с директором департамента образования, и семье уже предложили несколько вариантов.

Поступило несколько жалоб на состояние контейнерных площадок и нашествие крыс. Я направила депутатские запросы в управляющие компании и департамент муниципального контроля.

Также часто обращались по поводу уборки дорог и тротуаров. Песок и грязь на обочинах не убираются неделями. А если убирают, то без воды, только поднимают пыль», — рассказала Мария Борисовна.

Депутат Михаил Орлов провел прием граждан в Ломоносовском ДК.

«На очередной прием ко мне пришел архангелогородец, который попросил обратиться в администрацию за разъяснениями по факту возможных нарушений экологического законодательства в части сноса старых домов в округе Майская горка», — рассказал народный избранник.



