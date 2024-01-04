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6-я сессия АрхГорДумы начнет работу 20 марта

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов подписал постановление о созыве 6-й сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва 20-21 марта 2024 года.  

20 марта в 10:00 начнёт свою работу шестая сессия городской Думы 28-го созыва. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.

В ходе сессии депутаты внесут изменения в текущий городской бюджет. 

Также будет заслушан ежегодный доклад о выполнении в 2022 и в 2023 годах Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск" на период до 2025 года.

Кроме этого, депутатам предстоит принять решение по утверждению прогнозного плана приватизации на 2023-2025 годы.

  On-line трансляция сессии будет доступна в группе городской Думы в социальной сети «ВКонтакте»: www.vk.com/arhgorduma

05 март 11:00 | : Политика

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