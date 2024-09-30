Архангельские депутаты соберутся на сессию в предпоследний день октября

30 октября в 10:00 начнётся одиннадцатая сессия Архангельской городской Думы 28-го созыва.



В ходе сессии будут рассмотрены важные вопросы, касающиеся городской жизни. В частности, депутаты внесут изменения в текущий бюджет и примут решение об установке памятного знака, посвящённого всем воинам-кегостровцам, которые исполнили свой долг перед Родиной в локальных войнах и военных конфликтах. Также будут обсуждаться вопросы, касающиеся деятельности ТОСов.



Сессия будет проходить в зале заседаний городской Думы по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60.



Онлайн-трансляция сессии будет доступна в группе городской Думы в социальной сети «ВКонтакте».