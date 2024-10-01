Народная программа ЕР: В Приморском округе завершен капремонт моста

Объект расположен на третьем километре автомобильной дороги Нефтебаза – Ижма непосредственно на реке Войжановка.

Мост приведен в нормативное состояние благодаря реализации президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и в соответствии с Народной программой «Единой России».

Общая стоимость капитального ремонта составляет более 123 млн рублей. Подрядчик на месяц опередил контрактный срок.

«Новый мост заменил изношенное деревянное сооружение, сделав дорогу Нефтебаза – Ижма безопаснее и комфортнее для передвижения местных жителей и сотрудников алмазодобывающих предприятий, – сообщил в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Многолетняя эксплуатация и постоянный грузопоток привели старый деревянный мост через Войжановку в аварийное состояние. В 2003 году был построен объездной мост – на нем действовали грузовые и скоростные ограничения, а сам он требовал постоянного ремонта.

Капремонт моста через Войжановку был начат в первых числах февраля текущего года. В ходе работ мостостроители смонтировали новые балки пролетного строения, произвели устройства опор и мостового полотна, а также уложили асфальтобетон. Кроме того, выполнено переустройство воздушной линии электропередачи мощностью 6 кВт.

Длина нового железобетонного моста – более 43 метров, с подъездами – 293 метра.

«Мост построен с применением современных технологий и материалов», – отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин. – «Главной особенностью сооружения можно считать применение круглых свай длиной 36 метров, что повышает несущую способность моста».

Напомним, что мост находится на дороге, которая соединяет Архангельск с пятью дачными поселками, старинными деревнями Ижма, Лапоминка и Патракеевка, - сообщили в министерстве транспорта Архангельской области.