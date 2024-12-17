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В Каргопольском округе продолжается капитальный ремонт моста

Ход работ на объекте со строителями обсудил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который сегодня находится в рабочей поездке в Каргопольском округе, - сообщила пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области.

Мостовой переход через реку Онегу находится на 213-м километре одной из самых оживленных трасс Архангельской области – дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож, кроме того, он связывает левобережную и правобережную части Каргополя, а также соединяет с ним ряд деревень. Далее автомобильная дорога является связующей наземной трассой между Архангельскую областью и Республикой Карелия.

Начать капитальный ремонт моста удалось благодаря привлечению средств в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как рассказал министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев, работы на объекте стартовали в августе 2024 года. Сложность реализации проекта заключается в том, что ремонт приходится проводить без полного перекрытия движения.

«На сегодняшний день выполнен значительный объем демонтажных работ, в том числе разборка старого моста, удаление тротуарных блоков, перильного и барьерного ограждений, опор освещения моста», – сообщил глава регионального ведомства. – «Сейчас подрядчик занимается сборкой нового арматурного каркаса, устройством опалубки для дальнейшего бетонирования. На некоторых опорах эти работы уже выполнены в полном объеме».

Стоимость контракта составляет порядка 325 млн рублей. На данный момент выполнено около 18 процентов запланированных работ. Полностью завершить ремонт подрядчик должен к ноябрю 2025 года.

По словам Александра Цыбульского, возможность ремонта мостов в рамках инициированного Президентом РФ национального проекта «Безопасные качественные дороги», завершившегося в прошлом году, позволила привести в порядок мостовые сооружения во многих районах и округах Архангельской области.

«Только в прошлом году мы отремонтировали 17 мостов. Очевидно, что для Архангельской области, на обширной территории которой протекает множество рек, это крайне важное направление работы», – отметил Александр Цыбульский. – «В Каргопольском округе в прошлом году дорожные работы велись еще на одном объекте – приведен в нормативное состояние мост через реку Кинему, расположенный на автодороге Каргополь – Калитинка – Слобода – Нокола». 

13 январь 10:36 | : Политика / Экономика

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