Цигломень подверглась депутатскому нашествию

В Цигломенском округе прошла встреча с депутатом Государственной Думы Еленой Вторыгиной, где также присутствовали председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов, председатель комиссии по молодежной политике и общественным объединениям городской Думы Наталья Братина, представители департамента транспорта и администрации округа.



Депутат Государственной Думы Елена Вторыгина посетила Цигломенский округ после обращения многодетных семей, которые жаловались на отсутствие водоснабжения на своих земельных участках. В ходе встречи она приняла решение лично ознакомиться с ситуацией.



Жители округа выразили обеспокоенность отсутствием необходимой инфраструктуры на землях, предназначенных для застройки многодетными семьями.



По информации Натальи Братиной, городского депутата от округа, данный вопрос уже обсуждался ранее в ходе общественного приёма после обращения многодетных семей.



«После встречи с многодетными семьями на общественном приёме, которые получили земельные участки на улице Цигломенская, я неоднократно посещала территорию для оценки ситуации», — сообщила Наталья Владимировна.



Многодетные семьи вынуждены использовать водоразборные колонки, находящиеся на расстоянии более двух километров от их участков, что создаёт значительные неудобства, особенно для семей с детьми.



Согласно законодательству, земельные участки, предоставляемые многодетным семьям, должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой, включая дороги, водоснабжение, канализацию и освещение. Однако в некоторых случаях выдача земельных участков под строительство происходит без создания данных условий для проживания.



Итоги поездки



По данным МУП «Водоочистка», для обеспечения водоснабжения и водоотведения на участках необходимо инвестировать более 46 миллионов рублей и более 600 миллионов рублей в реконструкцию канализационных систем очистных сооружений. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, однако быстрых решений в данной ситуации ожидать не приходится.

Вопрос по реконструкции очистных сооружений будет обсуждаться в рамках возможной передачи в концессию «РВК-Архангельск».



Для временного решения проблемы водоснабжения было принято решение установить водоразборную колонку, подключённую к ближайшему колодцу. Это позволит сократить расстояние забора воды жителями в краткосрочной перспективе.



В департамент городского хозяйства городской Администрации направлен запрос на установку данной колонки.



Также было принято решение провести специальное совещание в городской Думе с участием всех профильных ведомств для обсуждения вопросов водоснабжения, дорожного строительства и организации освещения в новых поселениях многодетных семей.



По словам председателя городской Думы Ивана Воронцова, к земельным участкам подведены электричество и газопровод, но с остальными коммуникациями вопрос еще не решен.

«Выделение земельных участков без необходимой инфраструктуры вызывает удивление, аналогичный пример в Маймаксе, когда выделены участки, а там отсутствует нормальные дороги и уличное освещение. На встрече были определены конкретные шаги. Основной приоритет — обеспечение водоснабжением. На участках установлены септики, сейчас самое главное — это решить вопрос с подведением к участкам водопровода. Тогда не надо дополнительно строить канализационную сеть, что может сэкономить в разы бюджетные средства.

Также обсуждались вопросы обустройства дороги и уличного освещения. На рабочем совещании будут проработаны все возможные варианты. Важно отметить, что многодетные семьи не остаются без поддержки», — рассказал Иван Воронцов.



«Системные решения по обеспечению инфраструктуры являются обязанностью органов власти, а не заботой жителей. Елена Андреевна Вторыгина пообещала продолжать контролировать ситуацию, и мы, как депутаты городской Думы, будем держать ситуацию под контролем и максимально содействовать решению всех поставленных вопросов», — подчеркнула Наталья Братина.



