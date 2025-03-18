Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Цигломень подверглась депутатскому нашествию

В Цигломенском округе прошла встреча с депутатом Государственной Думы Еленой Вторыгиной, где также присутствовали председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов, председатель комиссии по молодежной политике и общественным объединениям городской Думы Наталья Братина, представители департамента транспорта и администрации округа.

 Депутат Государственной Думы Елена Вторыгина посетила Цигломенский округ после обращения многодетных семей, которые жаловались на отсутствие водоснабжения на своих земельных участках. В ходе встречи она приняла решение лично ознакомиться с ситуацией.

 Жители округа выразили обеспокоенность отсутствием необходимой инфраструктуры на землях, предназначенных для застройки многодетными семьями.

 По информации Натальи Братиной, городского депутата от округа, данный вопрос уже обсуждался ранее в ходе общественного приёма после обращения многодетных семей.

 «После встречи с многодетными семьями на общественном приёме, которые получили земельные участки на улице Цигломенская, я неоднократно посещала территорию для оценки ситуации», — сообщила Наталья Владимировна.

 Многодетные семьи вынуждены использовать водоразборные колонки, находящиеся на расстоянии более двух километров от их участков, что создаёт значительные неудобства, особенно для семей с детьми.

 Согласно законодательству, земельные участки, предоставляемые многодетным семьям, должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой, включая дороги, водоснабжение, канализацию и освещение. Однако в некоторых случаях выдача земельных участков под строительство происходит без создания данных условий для проживания.

Итоги поездки

 По данным МУП «Водоочистка», для обеспечения водоснабжения и водоотведения на участках необходимо инвестировать более 46 миллионов рублей и более 600 миллионов рублей в реконструкцию канализационных систем очистных сооружений. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, однако быстрых решений в данной ситуации ожидать не приходится. 

Вопрос по реконструкции очистных сооружений будет обсуждаться в рамках возможной передачи в концессию «РВК-Архангельск».

 Для временного решения проблемы водоснабжения было принято решение установить водоразборную колонку, подключённую к ближайшему колодцу. Это позволит сократить расстояние забора воды жителями в краткосрочной перспективе.

 В департамент городского хозяйства городской Администрации направлен запрос на установку данной колонки.

 Также было принято решение провести специальное совещание в городской Думе с участием всех профильных ведомств для обсуждения вопросов водоснабжения, дорожного строительства и организации освещения в новых поселениях многодетных семей.

 По словам председателя городской Думы Ивана Воронцова, к земельным участкам подведены электричество и газопровод, но с остальными коммуникациями вопрос еще не решен. 

 «Выделение земельных участков без необходимой инфраструктуры вызывает удивление, аналогичный пример в Маймаксе, когда выделены участки, а там отсутствует нормальные дороги и уличное освещение. На встрече были определены конкретные шаги. Основной приоритет — обеспечение водоснабжением. На участках установлены септики, сейчас самое главное — это решить вопрос с подведением к участкам водопровода. Тогда не надо дополнительно строить канализационную сеть, что может сэкономить в разы бюджетные средства.

 Также обсуждались вопросы обустройства дороги и уличного освещения. На рабочем совещании будут проработаны все возможные варианты. Важно отметить, что многодетные семьи не остаются без поддержки», — рассказал Иван Воронцов.

 «Системные решения по обеспечению инфраструктуры являются обязанностью органов власти, а не заботой жителей. Елена Андреевна Вторыгина пообещала продолжать контролировать ситуацию, и мы, как депутаты городской Думы, будем держать ситуацию под контролем и максимально содействовать решению всех поставленных вопросов», — подчеркнула Наталья Братина.


21 апрель 13:56 | : Политика

Главные новости


Самый главный праздник. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Зосима Калашников: История архангельского "Гулливера"

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (266)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20