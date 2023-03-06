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На сессии АрхГорДумы Дмитрий Морев отчитается за свою работу в 2022 году

Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова подписала постановление о созыве 47-й сессии Архангельской городской Думы 27-го созыва 26-27 апреля 2023 года  

26 апреля в 10:00 начнёт свою работу сорок седьмая сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы. 

Главный вопрос повестки: Отчёт Главы городского округа "Город Архангельск" о результатах своей деятельности, деятельности Администрации городского округа "Город Архангельск" за 2022 год

 

10 апрель 13:07 | : Политика

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