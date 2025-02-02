Александр Цыбульский в Национальном рейтинге сделал движение вверх

Опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов за первые два месяца текущего года.

Политологи отмечают интересную тенденцию - посленовогодний период для губернаторского корпуса стал временем «сигналов» разнообразной формы и направленности. Форма варьировалась от вброса слухов через федеральные СМИ до встреч президента с главами регионов с намеками на то, что вскоре последуют ещё. Направленность таких сигналов также носила весьма широкий характер, вплоть до прямо противоположных – от вброса слухов (опять же через СМИ) о скорой отставке того или иного губернатора до показательного повышения главы региона с прозрачными намеками на то, что он первый, но далеко не последний.

Итак…

Первые три места заняли: Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадаров (Чечня).

Последние три: Александр Осипов (Забайкальский край), Владислав Ховалыг (Тыва), Валентин Коновалов (Хакасия).

Глава Поморья Александр Цыбульский на 39-м месте.

Эксперты «Национального рейтинга» обратили внимание на тот факт, что Александр Цыбульский (Архангельская область) – один из четырёх региональных глав, оставшихся в составе обновлённого Президиума Госсовета РФ, несмотря на истечение в этом году их полномочий. Ряд экспертов сделали из этого вывод о незыблемости позиций губернатора и его благоприятных перспективах. Их заочные оппоненты, напротив, считают, что, исходя из отечественной политической практики, это не говорит ни о чём. Архангельский губернатор уже провёл заседание возглавляемой им комиссии Госсовета «Международная кооперация и экспорт», где рассматривались проблемы экспортёров лесопромышленного комплекса.

Интерес наблюдателей привлекла отставка 29 января сенатора от Архангельской области Александра Некрасова (КПРФ). Александр Цыбульский отреагировал на неё в том смысле, что невелика потеря, ибо сенатор в Совфеде не отстаивал интересы региона и наносил ему репутационный ущерб, не посещая заседания. В КПРФ объяснили сложение полномочий желанием Александра Некрасова сосредоточиться на бизнесе. Часть экспертов заострили в этой связи внимание на том, что сенатор не был человеком команды главы региона, являясь «продуктом непротивления сторон» в лице компартии и АП. И поскольку за его назначением стоял не регион, а Центр, наблюдатели сделали вывод, что губернатор публичной критикой (пусть и постфактум) спонсора КПРФ только набрал имиджевых очков, и этот кейс никакого влияния на ситуацию в области, в том числе и в свете предстоящих выборов, не окажет.

Не лучшим образом на авторитете областной власти сказалась статистика Минфина РФ, судя по которой Архангельская область одолжилась у банков за 2024-й в общей сложности на 21 млрд руб. больше, чем годом ранее – одна из самых высоких цифр по стране. В отличие от бюджетных кредитов (которые выдаются по меньшей ставке), банковские региону никто списывать не станет, что, естественно, негативно влияет на финансово-экономическую ситуацию.

В федеральной повестке Александр Цыбульский также отметился, встретившись с руководителями дипломатических миссий, прибывших в Архангельскую область. Дипломаты Бразилии, Казахстана, Китая, Малайзии, Марокко, Монголии, Саудовской Аравии и Узбекистана узнали от архангельского губернатора о потенциале Северного морского пути, порте Архангельска и других плюсах арктической логистики.

Позитивный отклик у наблюдателей имело участие Александра Цыбульского в сессии программы РАНХиГС «Мастер государственного управления для руководителей», где он прочитал лекцию об особенности управления арктическими территориями, а также поделился светлыми перспективами межвузовского кампуса «Арктическая звезда», который, по мнению губернатора, должен изменить к лучшему облик города и его инфраструктуру, положительно повлиять на всю Арктическую зону.

В итоге Александр Цыбульский заметно прибавил в таблице «Национального рейтинга».