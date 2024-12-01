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Александр Цыбульский в итоговом Национальном рейтинге губернаторов

Опубликова Национальный рейтинг глав российских регионов, закрывающий 2024 год.

Эксперты отмечают, что для губернаторского корпуса год выдался умеренно напряжённым, но важной была не столько интенсивность происходящих событий, сколько динамика такой «напряжённости». Вернулась двухразовая система отставках, но конкретные перемещения не стали неожиданностью на местах. Их ожидали… и часто с вожделением.

Хорошо, что это все не про нас.

Итак…

Первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Рустам Минниханов (Татарстан), Александр Моор (Тюменская область).

Последние три: Владислав Ховалыг (Республика Тыва), Мария Костюк (Еврейская автономная область), Валентин Коновалов (Хакасия).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 44-ом месте.

26 декабрь 08:30 | : Политика

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