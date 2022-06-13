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Национальный рейтинг губернаторов: Александр Цыбульский на 55-м месте

Опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов и мэров городов федерального значения за июль-август текущего года.

Эксперты отмечают, что все вышеперечисленные лица продолжают проходить испытание СВО, в частности, проблемой импортозамещения, сохранением рабочих мест и социальных гарантий населению, завершением ранее начатых крупномасштабных проектов, в том числе, и в области культуры.

Кроме того, Москва внимательно следит за уровнем патриотизма на подведомственных им территориях, что напрямую связано с упомянутыми факторами.

Итак…

Первые три места занимают: Сергей Собянин (Москва), Рустам Минниханов (Татарстан), Алексей Дюмин (Тульская область).

Последние три: Александр Бречалов (Удмуртия), Владислав Ховалыг (Республика Тыва), Валентин Коновалов (Хакасия).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 55 месте.

31 август 07:27 | : Политика

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