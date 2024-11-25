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Из Архангельска "за ленту" уйдет дорогостоящее оборудование

Благодаря неравнодушным северянам, регулярно пополняющим региональный счёт: pobeda.onf.ru/requiremen..., представители президентского движения провели закупку современной техники общей стоимостью более 200 тысяч рублей. 

Народный фронт  приобрел тепловизор, который поможет отслеживать противника в тёмное время суток, прицел ночного видения для точного попадания в цель, пять глушителей для автоматов Калашникова, а также два пауэрбанка для подзарядки мобильных устройств.

Дорогостоящая техника направится в зону спецоперации с ближайшей гуманитарной миссией из столицы Поморья. А адресатами ценной посылки станут бойцы из Архангельской области, несущие службу в подразделении разведчиков, штурмовой роте и десантной дивизии. 

Принять участие в сборе средств для наших парней «за лентой» можно на сайте «Всё для Победы»: pobeda.onf.ru/requiremen.... Присоединяйтесь!

08 январь 15:19 | : Политика

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