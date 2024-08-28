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Пенсионер из Архангельска плетет нашлемники для бойцов СВО

Защитную экипировку, сделанную своими руками, 78-летний житель столицы Поморья Борис Бородин принес в Народный фронт для дальнейшей отправки военнослужащим из нашего региона.

 Борис Васильевич рассказал, что плетёт маскировочные сети с ветеранами-железнодорожниками в штабе на площади 60-летия Октября, 4, а в свободное время занимается изготовлением нашлемников: выходит по одному – два в день.

 Пенсионер делает как основы для маскировочных шапочек, так и готовые изделия. Нитки и резинки покупает сам, а спанбондом для обвязки головных уборов делятся поморские мастерицы.

 Неравнодушный северянин уже отправил на передовую более сотни нашлемников. Новую партию из тридцати штук фронтовики доставят ребятам во время следующей гуманитарной миссии в зону СВО, запланированной на ноябрь.

Помочь ветеранам приобрести спанбонд для маскировочных сетей и нашлемников все желающие могут, отправив деньги на счёт сбора «Всё для Победы!»: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya.

 

09 октябрь 12:00 | : Будни

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