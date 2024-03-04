Серьезная "Забава": Шенкуряне сплели 7000 м² маскировочных сетей для бойцов СВО

Руководитель регионального Народного фронта Юрий Шалауров вручил коллективу шенкурского землячества "Забава" благодарственное письмо за поддержку и помощь северянам в сборе гуманитарных посылок для участников СВО.



Представители объединения второй год плетут маскировочные сети для военнослужащих в северодвинском центре на проспекте Морском, 30.



За это время тыловики-шенкуряне отправили на передовую более 7000 квадратных метров защитной экипировки.



Активисты землячества провели для гостей мастер-класс по плетению маскировочных сетей, напоили их чаем с пирогами, спели песню "Катюша" и передали Народному фронту тёплые носки, связанные с особой заботой и любовью, ведь они – для отправки ребятам "за ленту".