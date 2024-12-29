Жители Красноборска присоединились к помощи бойцам спецоперации

В Народный фронт вновь пришла помощь от жителей Красноборского округа для участников специальной военной операции. Соратник президентского движения Юрий Чупров на этот раз отправил в Архангельск новые комплекты вещей для военнослужащих.



Десять футболок защитной расцветки и 60 пар носков в штаб организации доставил представитель Народного фронта Илья Ляпунов. В феврале переданные вещи направятся на линию боевого соприкосновения вместе с другой гуманитарной помощью от северян.



Хотите помочь землякам на передовой? Приходите в Народный фронт на Троицком, 39 или отправьте любую сумму на счёт общего сбора для бойцов из Архангельской области: pobeda.onf.ru/requiremen....



