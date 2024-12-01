Военнослужащие СВО получили новые рации из Поморья

Северяне продолжают помогать землякам на передовой вместе с представителями президентского движения.



Благодаря финансовой поддержке регионального управления службы судебных приставов Народный фронт вновь закупил цифровые радиостанции для участников специальной военной операции.



Часть приобретённых раций уже передана бойцу одного из подразделений ВС РФ, приехавшему домой в непродолжительный отпуск.



Теперь средства связи будут верой и правдой служить ребятам из Архангельской области, воюющим на разных направлениях. Новые рации помогут парням осуществлять оперативное, устойчивое и непрерывное взаимодействие между подразделениями и отдельными бойцами.