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Работайте, парни! Архангельск собрал в адрес Донбасса важный груз

По заявкам военнослужащих, направленным в Народный фронт, коллектив одного из учреждений столицы региона приобрел десять высокоточных раций и два кронштейна для автоматов.

 Портативные радиостанции работают в цифровом и аналоговом режимах, поддерживают расширенное шифрование и могут использоваться вместе с другими передатчиками и ретрансляторами. На передовой они помогают нашим ребятам держать связь с товарищами и подразделениями, оперативно получать информацию и координировать усилия в борьбе с противником.

 Кронштейны нужны для установки оптических приборов и пользуются большим спросом не только у снайперов, но и у морских пехотинцев.

 Хотите помочь бойцам СВО? Приходите в Народный фронт на Троицком, 39 (1 этаж, левое крыло). Деньги можно отправить на общий счёт от региона: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya.

30 октябрь 10:14 | : Политика

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