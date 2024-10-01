Работайте, парни! Архангельск собрал в адрес Донбасса важный груз

По заявкам военнослужащих, направленным в Народный фронт, коллектив одного из учреждений столицы региона приобрел десять высокоточных раций и два кронштейна для автоматов.



Портативные радиостанции работают в цифровом и аналоговом режимах, поддерживают расширенное шифрование и могут использоваться вместе с другими передатчиками и ретрансляторами. На передовой они помогают нашим ребятам держать связь с товарищами и подразделениями, оперативно получать информацию и координировать усилия в борьбе с противником.



Кронштейны нужны для установки оптических приборов и пользуются большим спросом не только у снайперов, но и у морских пехотинцев.



Хотите помочь бойцам СВО? Приходите в Народный фронт на Троицком, 39 (1 этаж, левое крыло). Деньги можно отправить на общий счёт от региона: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya.