Враг взят на мушку. Еще в Архангельской области

Народный фронт передал военнослужащим спецподразделения, отправляющегося в зону СВО, новые рации и кронштейны для пулемётов Калашникова.



Дорогостоящее оборудование по заявкам ребят приобрели и принесли в наш штаб неравнодушные архангелогородцы.



Кронштейны нужны для крепления на пулемёты коллиматорных и оптических прицелов, которые улучшают качество и точность стрельбы. А рации по-прежнему остаются самым надежным инструментом для поддержания связи с сослуживцами.



Продолжается сбор помощи для земляков на передовой. Оборудование и технику для бойцов можно передать на Троицком, 39 (1 этаж, левое крыло), а деньги – на счёт общего сбора от региона: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya. Присоединяйтесь!