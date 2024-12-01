Северодвинские единороссы поздравили ветеранов с наступающим

"Единая Россия" дала старт трогательной акции "С Новым годом, ветеран!", призванной окружить теплом и заботой тех, чьи годы служения Родине стали примером мужества и преданности. Это не просто поздравление, а искренний жест благодарности старшему поколению за их бесценный вклад в развитие нашей страны.

В канун новогодних праздников особенно важно уделить внимание ветеранам, подарив им не только слова поздравления, но и реальную поддержку. Акция направлена на то, чтобы каждый ветеран почувствовал нашу заботу, услышал слова признательности за свои подвиги и ощутил теплоту человеческого участия. Мы стремимся укрепить связь между поколениями, передавая историческую память и воспитывая уважение к мудрости старших.

Акция "С Новым годом, ветеран!" – это проявление нашей социальной ответственности и гражданской позиции. Она напоминает нам о важности сохранения памяти о героическом прошлом и заботы о тех, кто эту память несет. Это возможность выразить глубокую благодарность ветеранам за мирное небо над головой, за их вклад в историю нашей страны.

Примером реализации акции стали встречи депутатов Северодвинского городского Совета депутатов от фракции "Единая Россия" Михаила Старожилова и Виталия Ананьина с ветеранами своих избирательных округов. В теплой и дружественной атмосфере депутаты рассказали о своей работе, поблагодарили ветеранов за активную жизненную позицию и поздравили с наступающим Новым годом. Такие встречи – важный шаг к тому, чтобы услышать мнение старшего поколения и учесть его в своей работе.

Присоединяйтесь к акции "С Новым годом, ветеран!" и давайте вместе сделаем новогодние праздники особенными для тех, кто этого действительно заслуживает!