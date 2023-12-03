Сенатор Иван Новиков поздравил ветеранов родного Шенкурска

В Поморье стартовала акция партии «Единая Россия» - «С Новым годом, ветеран!»

Формат поздравлений различен: от праздничных концертов до вручения подарков Дедом Морозом и Снегурочкой.

Живое общение – самый лучший подарок для наших победителей. Беседуя с героями былых времён, мы сохраняем великую историю, завоевавшей свободу страны.

Сенатор в тёплой домашней обстановке вручил новогодние подарки Эйле Адамовне Ясневой и Кузнецову Леониду Андреевичу.

К Ивану Новикову присоединились секретарь Шенкурского местного отделения «Единой России» Анна Заседателева и глава Шенкурского округа Оксана Красникова.

Напомним, акция «С Новым годом, ветеран!» проводится в России в четвёртый раз при поддержке партийного проекта «Историческая память».



