Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Единая Россия" поздравляет ветеранов "Арктики" с Новым годом

Депутат Госдумы Александр Спиридонов (фракция "Единая Россия") лично поздравил ветеранов северного производственного объединения «Арктика» с наступающим Новым годом.

«Это удивительное поколение с активной жизненной позицией, – отметил Александр Спиридонов. – Несмотря на возраст, они внимательно следят за новостями, переживают за страну, поддерживают бойцов СВО. Низкий поклон им за все. Главное пожелание в Новом году — мира и стабильности, здоровья и бодрости духа!»

Александр Спиридонов вручил благодарности председателю ветеранской организации Геннадию Владимировичу Подганину и его заместителю Ефиму Залмоновичу Китаину за большой личный вклад в организацию работы с ветеранами предприятия, а также Елене Николаевне Лепеничевой за активное участие в социально значимых проектах.

25 декабрь 17:38 | : Политика

Главные новости


Верной дорогой идите, товарищи!
О втором Соловецком подворье, путешествии Немировича-Данченко и будущем юго-запада Соломбалы…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (331)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20