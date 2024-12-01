"Единая Россия" поздравляет ветеранов "Арктики" с Новым годом

Депутат Госдумы Александр Спиридонов (фракция "Единая Россия") лично поздравил ветеранов северного производственного объединения «Арктика» с наступающим Новым годом.

«Это удивительное поколение с активной жизненной позицией, – отметил Александр Спиридонов. – Несмотря на возраст, они внимательно следят за новостями, переживают за страну, поддерживают бойцов СВО. Низкий поклон им за все. Главное пожелание в Новом году — мира и стабильности, здоровья и бодрости духа!»

Александр Спиридонов вручил благодарности председателю ветеранской организации Геннадию Владимировичу Подганину и его заместителю Ефиму Залмоновичу Китаину за большой личный вклад в организацию работы с ветеранами предприятия, а также Елене Николаевне Лепеничевой за активное участие в социально значимых проектах.