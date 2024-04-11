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Дмитрий Морев: "Мы не забудем никогда..."

В поздравлении главы Архангельска - слова благодарности ветеранам и теплые пожелания всем жителям города воинской славы.

 - Дорогие ветераны и труженики тыла, уважаемые архангелогородцы! Сердечно поздравляю вас с Днем Победы – величайшим праздником нашей страны!

 9 Мая – особая, незабываемая дата в жизни каждой российской семьи. Сколько бы ни минуло лет, мы никогда не забудем о том, какой огромный вклад внесли Архангельск и его жители в достижение Победы. Свидетельством подвига архангелогородцев стало присвоение столице Поморья звания «Город воинской славы».

 Победив в Великой Отечественной войне, деды и прадеды заплатили немыслимо высокую цену за нашу возможность жить в свободной и независимой стране. И сегодня мы особенно остро ощущаем, насколько важно нам, наследникам воинской доблести и славы, защитить эту Победу, историческую память и правду, имена и подвиги героев Отечества.

 Россияне вновь смыкают ряды и встают плечом к плечу, чтобы сберечь все то, что нам дорого: наши национальные интересы и ценности, наши традиции и культуру, а самое главное – наших людей. Уверен, мы не только отстоим священную память о бессмертном подвиге народа, но и сделаем нашу Родину сильнее.

 Желаю ветеранам войны и труженикам тыла крепкого здоровья, долгих лет жизни и душевного тепла! Всем жителям Архангельска – мира, счастья, благополучия! С Днем Победы! – говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.

 

 

09 май 08:57 | : Будни

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