Дмитрий Морев: "Мы не забудем никогда..."

В поздравлении главы Архангельска - слова благодарности ветеранам и теплые пожелания всем жителям города воинской славы.

- Дорогие ветераны и труженики тыла, уважаемые архангелогородцы! Сердечно поздравляю вас с Днем Победы – величайшим праздником нашей страны!

9 Мая – особая, незабываемая дата в жизни каждой российской семьи. Сколько бы ни минуло лет, мы никогда не забудем о том, какой огромный вклад внесли Архангельск и его жители в достижение Победы. Свидетельством подвига архангелогородцев стало присвоение столице Поморья звания «Город воинской славы».

Победив в Великой Отечественной войне, деды и прадеды заплатили немыслимо высокую цену за нашу возможность жить в свободной и независимой стране. И сегодня мы особенно остро ощущаем, насколько важно нам, наследникам воинской доблести и славы, защитить эту Победу, историческую память и правду, имена и подвиги героев Отечества.

Россияне вновь смыкают ряды и встают плечом к плечу, чтобы сберечь все то, что нам дорого: наши национальные интересы и ценности, наши традиции и культуру, а самое главное – наших людей. Уверен, мы не только отстоим священную память о бессмертном подвиге народа, но и сделаем нашу Родину сильнее.

Желаю ветеранам войны и труженикам тыла крепкого здоровья, долгих лет жизни и душевного тепла! Всем жителям Архангельска – мира, счастья, благополучия! С Днем Победы! – говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.