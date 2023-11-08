Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Михаил Кисляков поздравил с новым годом ветеранов Великой Отечественной

Всероссийская партийная акция «С Новым годом, ветеран!» проходит в нашей стране с 25 декабря 2023-го по 7 января 2024-го

Отметим, с каждым годом участников Великой Отечественной войны и свидетелей тех далёких и трудных времён становится всё меньше. Встречи с живыми фронтовиками ценны и важны. Наш долг – уделить им внимание и проявить заботу: они подарили нам Великую Победу.

«Перед Новым годом не мог не заехать к главным людям – ветеранам Великой Отечественной войны. Они нам жизнь подарили, а от нас им нужно всего лишь внимание – посидеть, поговорить. Новогодним гостинцам, конечно, рад каждый», - прокомментировал Михаил Кисляков. 

Депутат Государственной Думы тепло поблагодарил Леонида Григорьевича Митягина и Александра Алексеевича Пашина за Победу, пожелав здоровья и долголетия нашим героям-ветеранам.

 

04 январь 09:48 | : Политика

Главные новости


«Я стою у ресторана», ч. 18. В краю карри и гадов – кулинарное путешествие с новогодними рецептами
Андрей Поташев: все проекты 2023 года в сфере водоснабжения выполнены

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (18)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20