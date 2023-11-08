Михаил Кисляков поздравил с новым годом ветеранов Великой Отечественной

Всероссийская партийная акция «С Новым годом, ветеран!» проходит в нашей стране с 25 декабря 2023-го по 7 января 2024-го

Отметим, с каждым годом участников Великой Отечественной войны и свидетелей тех далёких и трудных времён становится всё меньше. Встречи с живыми фронтовиками ценны и важны. Наш долг – уделить им внимание и проявить заботу: они подарили нам Великую Победу.

«Перед Новым годом не мог не заехать к главным людям – ветеранам Великой Отечественной войны. Они нам жизнь подарили, а от нас им нужно всего лишь внимание – посидеть, поговорить. Новогодним гостинцам, конечно, рад каждый», - прокомментировал Михаил Кисляков.

Депутат Государственной Думы тепло поблагодарил Леонида Григорьевича Митягина и Александра Алексеевича Пашина за Победу, пожелав здоровья и долголетия нашим героям-ветеранам.