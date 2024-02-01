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Александр Спиридонов: Платить за услуги ЖКХ будем меньше

«Единая Россия» освободила людей от банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ.

Чиновники на федеральном уровне утвердили перечень лиц, которые избавлены от банковских комиссий при внесении коммунальных платежей. Теперь лишние траты не коснутся пенсионеров, многодетных семей, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ и ветеранов боевых действий. Их также не затронет комиссия при оплате пеней за неполные или несвоевременные платежи.

Депутат Госдумы от Архангельской области Александр Спиридонов (фракция «Единая Россия») прокомментировал эту партийную инициативу:

  • «Единая Россия» всегда настаивала на защите самых уязвимых слоёв населения при оплате коммунальных услуг. Этот важный момент – забота о людях, прописан в народной программе Партии. Об этом заявлял и Президент Владимир Путин. Теперь пенсионерам и многодетным, а также другим категориям граждан, которых утвердило федеральное правительство, не нужно дополнительно тратиться на комиссию банку при оплате и без того недешёвых услуг ЖКХ. Банки находятся в шаговой доступности. Можно спокойно прийти и внести платежи, - отметил Александр Спиридонов.

Напомним, норма вступит в силу 1 июля 2024 года и коснётся порядка 3 миллионов человек. 

02 май 18:44 | : Политика

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