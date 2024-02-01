Александр Спиридонов: Платить за услуги ЖКХ будем меньше

«Единая Россия» освободила людей от банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ.
Чиновники на федеральном уровне утвердили перечень лиц, которые избавлены от банковских комиссий при внесении коммунальных платежей. Теперь лишние траты не коснутся пенсионеров, многодетных семей, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ и ветеранов боевых действий. Их также не затронет комиссия при оплате пеней за неполные или несвоевременные платежи.
Депутат Госдумы от Архангельской области Александр Спиридонов (фракция «Единая Россия») прокомментировал эту партийную инициативу:
Напомним, норма вступит в силу 1 июля 2024 года и коснётся порядка 3 миллионов человек.