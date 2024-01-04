Депутат Спиридонов обещает облегчить бойцам СВО бюрократические процедуры

Регистрацию по месту жительства бойцов спецоперации теперь можно будет оформлять по доверенности. Госдума приняла соответствующий закон рабочей группы по СВО.

Федеральный парламентарий от Поморья Александр Спиридонов (фракция «Единая Россия») сообщил, что после вступления в силу закона, появится возможность оформлять доверенность нотариально.

- С такой просьбой выступали семьи участников спецоперации, поскольку для снятия или при постановке на регистрацию по месту жительства требовалось личное присутствие заявителя. Это вызывало существенные неудобства. Бойцы не могли лично присутствовать при этом. Отмечу, что кроме нотариуса, доверенность могут заверить командиры частей и главные врачи. Мы единогласно приняли этот законопроект в Госдуме. Очень важно, что забота об участниках СВО и их семьях, является отдельным пунктом народной программы «Единой России», которую партия расширила в 2023 году. Наша обязанность сделать всё возможное, чтобы участники спецоперации и их близкие ощущали на деле заботу о себе. Поскольку, защищая российские рубежи, наши воины сохраняют жизнь всем нам, - сказал депутат Спиридонов.