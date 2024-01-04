Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Депутат Спиридонов обещает облегчить бойцам СВО бюрократические процедуры

Регистрацию по месту жительства бойцов спецоперации теперь можно будет оформлять по доверенности. Госдума приняла соответствующий закон рабочей группы по СВО.

Федеральный парламентарий от Поморья Александр Спиридонов (фракция «Единая Россия») сообщил, что после вступления в силу закона, появится возможность оформлять доверенность нотариально. 

- С такой просьбой выступали семьи участников спецоперации, поскольку для снятия или при постановке на регистрацию по месту жительства требовалось личное присутствие заявителя. Это вызывало существенные неудобства. Бойцы не могли лично присутствовать при этом. Отмечу, что кроме нотариуса, доверенность могут заверить командиры частей и главные врачи. Мы единогласно приняли этот законопроект в Госдуме. Очень важно, что забота об участниках СВО и их семьях, является отдельным пунктом народной программы «Единой России», которую партия расширила в 2023 году. Наша обязанность сделать всё возможное, чтобы участники спецоперации и их близкие ощущали на деле заботу о себе. Поскольку, защищая российские рубежи, наши воины сохраняют жизнь всем нам, - сказал депутат Спиридонов.

11 июнь 16:31 | : Политика

Главные новости


Эх, дороги… Депутаты АрхГорДумы за неделю
«Птенцы Чилингаровы», или каким мне запомнился Артур Николаевич

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (127)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20