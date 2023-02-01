Александр Спиридонов наградил команды-участницы «Корпоративной Масленицы»

12 команд - представителей предприятий и учреждений поборолись за призы от «Единой России».

В прошедшее воскресенье особенно шумно и задорно было около театра Драмы. В Архангельске не в первый раз провожают зиму веселыми командными играми. «Корпоративная Масленица» собирает представителей самых разных профессий 11-ый раз.

За приз боролись работники торговли, перевозчики, лесники, врачи, журналисты. Но самое главное, конечно же, не победа. Сюда приходят за хорошим настроением, зарядом бодрости и сплочением. Участников ждали эстафеты, спортивные игры, перетягивание каната, групповое катание на лыжах на скорость, стрельба из рогатки, распиливание бревен, прыжки через гигантскую скакалку и другие состязания. Каждая команда представила свое видение масленичного чучела. У каждой из них были и свои отличительные черты – одежда, флаги и даже гимн и группы поддержки с плакатами.

Настоящий командный дух и слаженность продемонстрировали все. Несмотря на холод, никто не свернул с финиша. По итогу – никто не остался без подарка. Каждой достался особенный приз. Поздравил всех с отличным окончанием масленичной недели и вручил командам подарки от партии «Единая Россия» депутат Госдумы Александр Спиридонов.