Вот такой день рождения. В "Титан-Арене" "Единая Россия" дарила веселье

1 декабря «Единая Россия» отмечает свой 21-ый день рождения.
1 декабря на ледовой арене в ТРК «Титан Арена» «Единая Россия» собрала семьи мобилизованных, многодетные семьи. А также разделила праздник с активными членами партии и сторонниками.
Такие благотворительные акции уже не первый год проводит депутат Архангельского областного Собрания Ирина Фролова (фракция «Единая Россия»).
«Всеми силами помогаем нашим семьям, чьи отцы, мужья, братья сейчас находятся на передовой, защищают интересы нашей Родины. Несколько раз в год провожу подобные выезды для детей из многодетных или малообеспеченных семей с культурной программой и катанием на коньках. Как говорится, получать подарки хорошо, но дарить подарки еще приятнее. Поэтому в этот день, мы дарим частичку праздника, волшебства, веселья, тем, кто в этом особенно нуждается», - рассказала Ирина Фролова.
Собравшихся поздравил депутат Госдумы фракции «Единая Россия» Александр Спиридонов.
«Провели время весело и с пользой. Очень часто бывает накладно ходить на каток, тем более всей семьей. Семьи с удовольствием приняли приглашение от «Единой России». А для наших однопартицев это еще один повод собраться вместе, пообщаться, а нам отблагодарить за их безвозмездный труд, волонтерскую работу, активную гражданскую позицию! Еще раз поздравляю всех с нашим общим праздником! Благодарю всех, кто вместе с нами «плечом к плечу» бескорыстно помогает в трудную минуту тем, кому эта помощь необходима. Общественников-партийцев, кто каждый день делает нашу с вами жизнь чуточку лучше», - отметил Александр Спиридонов.
Хоккеисты из команды «Единой России» «СевЕРный шторм» провели мастер-класс и дали каждому возможность забить шайбу в ворота. А большой «белый медведь» развлекал детей и взрослых под зажигательную, праздничную музыку.
«Огромная благодарность «Единой России» за чувство праздника, положительные эмоции. Все очень понравилось, а дети были в полном восторге!», - поделилась гостья мероприятия многодетная мама Елена.