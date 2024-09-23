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Музыканты Поморья провели концерт в поддержку бойцов СВО

В посёлке Катунино прошло благотворительное выступление группы "СветАмузыка", организованное при участии Народного фронта и Всероссийской общественной организации "Боевое братство".

 Жители Архангельска, Новодвинска, Холмогорского и Приморского округа пришли на концерт, чтобы поддержать земляков, несущих боевую вахту в зоне специальной военной операции. У кого-то "за лентой" служит сын или отец, у кого-то – муж или брат.

 Стоимость билетов сделали символической, а всю собранную сумму передали на региональный счёт "Всё для Победы!": https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya.

 Народный фронт благодарит организаторов и участников концерта за помощь северянам на передовой и продолжает сбор гуманитарных посылок для воинских частей на всех направлениях СВО.

 Тёплые вещи, продукты, лекарства и оборудование можно принести в НФ штаб в здании Федерации профсоюзов на Троицком, 39 (1 этаж, левое крыло).

15 октябрь 08:20 | : Культура

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