Музыканты Поморья провели концерт в поддержку бойцов СВО

В посёлке Катунино прошло благотворительное выступление группы "СветАмузыка", организованное при участии Народного фронта и Всероссийской общественной организации "Боевое братство".



Жители Архангельска, Новодвинска, Холмогорского и Приморского округа пришли на концерт, чтобы поддержать земляков, несущих боевую вахту в зоне специальной военной операции. У кого-то "за лентой" служит сын или отец, у кого-то – муж или брат.



Стоимость билетов сделали символической, а всю собранную сумму передали на региональный счёт "Всё для Победы!": https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya.



Народный фронт благодарит организаторов и участников концерта за помощь северянам на передовой и продолжает сбор гуманитарных посылок для воинских частей на всех направлениях СВО.



Тёплые вещи, продукты, лекарства и оборудование можно принести в НФ штаб в здании Федерации профсоюзов на Троицком, 39 (1 этаж, левое крыло).