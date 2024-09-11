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На СВО? Не жалко

Неравнодушные горожане привезли в Народный фронт коробки с окопными свечами и маскировочные сети размером 4 х 6 метра для бойцов специальной военной операции. Всего 80 свечей и семь масксетей.

 Свечи сделали из пустых консервных банок и воска, переданного одним из городских приходов, а парафин для них и защитную экипировку для блиндажей и тяжёлой техники прибрели на средства от благотворительной ярмарки.

 Работники предприятия за символическую плату в 20, 50 и 100 рублей продавали друг другу свои же поделки: вязаные коврики, прихватки, полотенца, варенье, закрутки, рассаду, выпечку, свежие овощи. А вырученные десять тысяч рублей потратили на помощь участникам СВО.

 Хотите поддержать наших парней на передовой? Ждём вас в штабе Народного фронта на Троицком, 39. Деньги на покупку дорогостоящего оборудования можно отправить на общий региональный счёт: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya

14 октябрь 15:30 | : Политика

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