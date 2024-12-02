Ряду северодвинских компаний досталось на орехи от Игоря Арсентьева

Сегодня в администрации Северодвинска на еженедельной планёрке с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями обсуждали ряд важных вопросов. Часто на повышенных тонах. Информация от главы города:



- Уже достаточно в жесткой форме поговорили с ТК «Рико» по поводу нарушений ПДД водителями. Представитель администрации войдет в комиссию по разбору таких инцидентов. Кроме того, потребовал, чтобы водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения привлекали к административной ответственности. Подобные инциденты без внимания не оставим, нам, как заказчику, важны безопасные перевозки людей.



- Подрядчикам, отвечающим за содержание улично-дорожной сети, поставлена задача пока с середины недели не начался устойчивый «минус» на термометре, необходимо оперативно привести тротуары и улицы в порядок: прибрать смет и остатки листвы. Также есть претензии к уборке территорий общего пользования, во время гололеда – это в первую очередь бросилось в глаза северодвинцам, в Приморский парк было не зайти.



- Есть вопросы к подрядчикам, которые работают от Фонда капитального ремонта Архангельской области на Труда, 43. В четверг-пятницу производились работы по обустройству вводной магистрали в дом с отклбчением холодной воды. Благодарю цех №19, который оперативно отреагировал, осуществил полноценный подвоз воды и контролировал все дальнейшие действия на сетях. Безусловно, такой подход подрядчиков в нашем городе не устраивает, будем встречаться с Фондом капремонта и договариваться о согласовании таких работ для последующего контроля со стороны управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.



- Северодвинцы уже вторую неделю указывают на темноту в сквере за НТЦ «Звёздочка». Светильники на гарантии, но подрядчик, выполнивший работы в 2023 году не спешит их заменить. Будем требовать исполнения! Муниципальный «Горсвет» также будет готов прийти на помощь подрядчику, если это потребуется.



