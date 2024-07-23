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Эх, дороги! В Вилегодском округе больной мог не дождаться приезда скорой

Прокуратурой Вилегодского района при осуществлении надзорной деятельности выявлены нарушения законодательства в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Так, администрацией Вилегодского муниципального округа допущено ненадлежащее содержание десяти автомобильных дорог в деревнях Мухонская и Гляевская, селах Ильинско-Подомское и Беляево, в том числе в районе жилых домов, подъездов к деревням Осиновец и Роженец.  

Недостатки содержания улично-дорожной сети автомобильной дороги общего пользования местного значения «подъезд к деревне Роженец» воспрепятствовали проезду автомобиля скорой медицинской помощи до жилого дома, где пациент ожидал оказания медицинской помощи, что ставило под угрозу его жизнь и здоровье.

За указанные нарушения законодательства о безопасности дорожного движения по постановлению прокурора района начальник отдела дорожной деятельности, связи и благоустройства Управления инфраструктурного развития администрации Вилегодского муниципального округа мировым судьей привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение должностным лицом, ответственным за состояние дорог, требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог) в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Постановление суда по делу об административном правонарушении вступило в законную силу. 

Вопрос исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения находится на постоянном контроле в прокуратуре района. 

(фото с https://www.4vsar.ru) 

28 август 08:51 | : Скандалы

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