Глава Северодвинска обещает умерить аппетиты ТГК-2

На еженедельной рабочей планерке в администрации Северодвинска Игорь Арсентьев поднял ряд актуальных вопросов:

- Активно вывозим снег: по данным СМУП «Спецавтохозяйство», с начала года на полигон вывезено уже порядка 22 000 м3 снега, только за прошедшую неделю - 9 600 кубометров. Обратил внимание управляющих компаний, что необходимо увеличивать объем вывоза снега и с дворовых территорий.



Кроме того, проанализировали обращения граждан по уборке улично-дорожной сети. В текущем году применяем качестве реагента при уборке дорог применяем только пескосоляную смесь. Отмечу, что тротуары продолжаем обрабатывать исключительно песком.



Безусловно, не прошли мимо вопроса перерасчета за декабрь и январь тем жителям, кому в этот период была некачественно оказана услуга от ТГК-2. Расчет по существующей методике иначе, как издевательством, назвать сложно. На встрече с руководством ТГК-2 обязательно подниму вопрос о объективном подходе к перерасчету.



Проговорили и один из неудобных вопросов для управляющих компаний. С 1 января 2024 года у дома №69 по улице Карла Маркса поменялась управляющая организация, но жителям об этом вовремя не сообщили. Такие ситуации недопустимы, переход должен всегда быть минимально заметным, но максимально прозрачным жильцов.