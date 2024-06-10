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Из Архангельска в Донбасс снова пришла гуманитарная помощь

Очередная гуманитарная миссия Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее» приступила к работе в новых регионах России. 

 В Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области отправились 22 большегрузные фуры. В них 52 единицы автотранспорта, 17 мотоциклов и два квадрацикла, две лодки, генераторы, дроны, аппараты УЗИ-диагностики, и большое количество различной гуманитарной помощи. 

 Особенностью этой доставки грузов в зону спецоперации стала измененная логистика. Машины отправлялись из Поморья в разное время и разными партиями, с тем, чтобы на территории новых регионов не создавать большие колонны, и тем самым обеспечить максимальную безопасность. При этом решается задача адресной доставки помощи непосредственно в войска.

 - В фурах у нас едут транспортные средства: УАЗы, ГАЗели, «Волга», генераторы, едут комплекты инструментов для ремонтной базы 200-й гвардейской мотострелковой  бригады, которая ремонтирует тяжелую технику. И как обычно огромное количество гуманитарного груза, подготовленного нашими волонтерскими организациями, - рассказал руководитель Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее» Максим Арбузов.

 Первая посылка была передана в одном из районов Луганской народной республики военнослужащим 3-й мотострелковой дивизии, в составе которой воюют и северяне. И хотя это всего несколько коробок, стоимость оборудования превышает 1 миллион 200 тысяч рублей.

 - Нам доставлены средства связи: ретранслятор, радиостанции, необходимые для обеспечения связи в нашем подразделении. Связь всегда нужна, без связи нет Победы. Большое спасибо жителям Поморья за помощь и поддержку, - поблагодарил начальник связи разведбатальона 3-й мотострелковой дивизии с позывным «Клинок».

 Совсем скоро новые средства связи будут на передовой. Фронт здесь проходит не так далеко – на направлении Сватово – Кременная. А миссия Губернаторского Центра продолжает работу в новых регионах. 


 

13 август 12:00 | : Политика

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