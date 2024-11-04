Дочь бойца СВО из Холмогор стала волонтёром

23-летняя Полина Козлова помогает нашим "за лентой": собирает продуктовые и вещевые посылки, плетёт маскировочные сети, держит связь с земляками на передовой и с коллегами – помощниками фронта.



Девушка стала волонтёром в 2022 году, когда на СВО добровольцем отправился её отец. С тех пор Полина Сергеевна – активный участник сборов помощи и отправок гуманитарных грузов для наших ребят.



И если первые посылки северянки уходили адресно к папе, то теперь он вернулся с передовой и вместе с дочерью организует гуманитарные миссии для военнослужащих из Холмогорского округа Архангельской области.



Детали этой истории – в видеоматериале.