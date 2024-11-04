Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дочь бойца СВО из Холмогор стала волонтёром

23-летняя Полина Козлова помогает нашим "за лентой": собирает продуктовые и вещевые посылки, плетёт маскировочные сети, держит связь с земляками на передовой и с коллегами – помощниками фронта.

 Девушка стала волонтёром в 2022 году, когда на СВО добровольцем отправился её отец. С тех пор Полина Сергеевна – активный участник сборов помощи и отправок гуманитарных грузов для наших ребят.

 И если первые посылки северянки уходили адресно к папе, то теперь он вернулся с передовой и вместе с дочерью организует гуманитарные миссии для военнослужащих из Холмогорского округа Архангельской области.

 Детали этой истории – в видеоматериале.

26 ноябрь 11:59 | : Политика

Главные новости


Музыка в жизни Ломоносова
Дороги их тревоги. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (355)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20