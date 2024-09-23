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Партия гуманитарной помощи от СГМУ доехала до Запорожья

Очередная партия гуманитарных грузов доставлена из Архангельска в Мелитополь. Напомним, что Архангельская область шефствует над временной столицей Запорожья.

 Помощь собрали в Северном государственном медицинском университете под руководством секретаря регионального отделения «Союз реабилитологов России» кандидата медицинских наук, доцента Елены Бондаренко.

 Военнослужащие стрелковой роты отдельного батальона военной комендатуры Запорожской области получили 100 комплектов зимней одежды.

 Отправка груза была организована волонтером Алексеем Осмоловским, известным в новых регионах России под позывным «Помор». Как рассказал Алексей, также в один из госпиталей Донецка из СГМУ были отправлены оборудование, оргтехника и медикаменты.

 Сейчас машина с гуманитарной помощью разгружается на херсонском направлении – посылки доставлены военнослужащим 61-й гвардейской бригады морской пехоты, где воюет много северян.

17 октябрь 08:15 | : Политика

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