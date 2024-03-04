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Профтехобразования Поморья приближает победу

Министерство образования Архангельской области передало Народному фронту ноутбуки для военнослужащих на линии боевого соприкосновения.

 Десять портативных компьютеров пригодятся ребятам "за лентой" для подготовки отчетной документации, составления заявок на оборудование и оперативной обработки информации. Также с помощью ноутбуков можно управлять дронами и выполнять другие боевые задачи.

 Начальник отдела профессионального образования ведомства Игорь Костромитинов рассказал, что помощь землякам не ограничивается передачей техники: учащиеся учреждений образования Поморья активно поддерживают гуманитарные сборы. Студенты техникумов и колледжей шьют одежду, изготавливают печки-буржуйки и плетут маскировочные сети.

 Хотите помочь нашим парням на передовой? Приходите в Народный фронт по адресу: Троицкий, 39, 1 этаж, левое крыло, справки – по телефону: 8 (8182) 20-02-74.

06 ноябрь 17:09 | : Политика

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