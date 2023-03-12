Александр Фролов: "Своих не бросаем"

Сегодня с железнодорожного вокзала Архангельска в ЛНР и ДНР отправилась инициативная группа волонтеров. Помощь им оказал лично депутат областного Собрания Александр Фролов.

Поездка организована при поддержке Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее», Регионального отделения партии «Единая Россия», Центра «Патриот», САФУ им. М. В. Ломоносова, Архангельского областного Собрания. Главные информационные партнеры миссии – газета «Архангельск – город воинской славы и ГТРК «Поморье».



- Региональное отделение «Единой России» объединяет многие общественные организации, и является одним из центров для сбора гуманитарного груза. Некоторые люди вяжут сети, другие делают свечи, собирают посылки, и в дальнейшем присылают их нам. В том числе от Шенкурского округа. Игорь Воронцов забрал в Шипуновской собранные там посылки. Мы, совместно с Губернаторским Центром «Вместе мы сильнее», берём на себя организационные вопросы, чтобы этот груз был адресно доставлен военнослужащим на Донбассе, - подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Иван Новиков.

А накануне, он вручил благодарности водителям, которые уже в третий раз преодолевают непростой путь в Донецкую и Луганскую республику, чтобы доставить ценный груз из Поморья.

Архангельскую делегацию на Донбасс возглавит руководитель Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее» Максим Арбузов. При поддержке центра была собрана значительная часть гуманитарного груза.



- Губернаторский центр – это организация, которая призвана объединять все волонтёрские усилия, которые оказываются в рамках помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Мы помогаем с логистикой, координируем работу волонтерских движений. Так, с октября прошлого года было отправлено около 30 машин в зону СВО, в отправке которых принимал участие Губернаторский центр, - рассказал Максим Арбузов.



Главная особенность этой поездки – в составе делегации едут артисты Архангельской области. Они дадут более концерты в госпиталях для раненных бойцов, а также в детских домах Донецка и Луганска.

Идейный вдохновитель этой поездки – общественник Владислав Жгилёв. Для него это уже 11 поездка на территорию новых республик. Традиционно, неравнодушные жители Архангельской области собрали для наших военнослужащих очень важные и нужные вещи: окопные свечи, маскировочные сети, продуктовые наборы, а также подарки для раненых бойцов и детей Донбасса.



Завершить свою поездку делегация планирует к 8 мая. В последующем такие поездки могут стать регулярными, а принять участие в них смогут артисты-волонтеры из столицы Поморья и районов области.

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