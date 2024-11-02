Гуманитарная миссия из Архангельска передала груза военнослужащим в Курской области

В приграничных районах Курской области продолжаются упорные бои. Наши военнослужащие отражают вторжение вооруженных формирований Украины. В ходе 10-й гуманитарной миссии Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» в воинские части, где боевые задачи выполняют наши земляки, были переданы важные и нужные грузы.

Сегодня боевые действия уже не возможны без беспилотной авиации. Российские войска активно применяют различные виды квадрокоптеров и дистанционно управляемых самолетов для поражения вражеской бронетехники и живой силы. Также беспилотники – это важное средство разведки. Одно из подразделений бригады беспилотной аэроразведки «ГРОМ. Каскад», с которым волонтеров Губернаторского Центра связывает давняя дружба, сейчас воюет на Курском направлении.

Недалеко от линии фронта бойцам был передан доставленный из Архангельска автомобиль, необходимый для боевой работы, маскировочные сети, продовольствие. По словам военнослужащего с позывным «Кубик» авиаразведка сейчас работает практически в круглосуточном режиме.

- С помощью БПЛА мы выявляем цели, и на основе полученной информации их поражают. Противник не дремлет, очень плотно у них работают системы радиоэлектронного противодействия. В работе у нас очень много передвижений. Поэтому большое спасибо за машину. Она достаточно большая, можно возить больше вещей и будем постоянно на ней ездить ближе к передовой.

Среди частей, отражающих вторжение в Курскую область – бойцы 200-й гвардейской мотострелковой бригады. Для отдельного батальона «Печенга», переброшенного для защиты курского приграничья фонд «Победа за нами» отправил из Поморья гуманитарную помощь, которая была передана бойцам.

- Я хочу передать привет всей Архангельской области, своему любимому городу Котласу. Если бы не вы, не ваши сборы и гуманитарная помощь то нам бы было сложнее выполнять поставленные задачи. Победа будет за нами! Спасибо вам всем! – поблагодарил военнослужащий 200-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Бес».

- От имени нашего отдельного батальона выражаем огромную благодарность всем жителям Поморья, волонтерам, Губернаторскому Центру Архангельской области. Эта доставка пришла очень во время.

По просьбам наших ребят волонтеры Губернаторского Центра заехали в передовой военный госпиталь, и передали для раненных небольшой подарок, собранный студентами и педагогами Архангельского колледжа культуры и искусства.

- Любые подарки важны, особенно для бойцов, которые сейчас поступают к нам с передовой, и с которыми мы работаем. Огромнейшее спасибо колледжу культуры и искусства города Архангельска за сладкие подарки. Они безусловно порадуют и поднимут боевой дух ребят, ускорят их выздоровление, - отметила начальник медицинской службы военного госпиталя с позывным «Выдра».

Сейчас интенсивность боев на юге Курской области возрастает с каждым днем. Линяя фронта здесь меняется практически постоянно. Обстановка сложная – но контролируемая. Российские войска, в рядах которых и наши земляки – северяне делают все для скорейшего разгрома противника.



